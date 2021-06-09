مطالب بشطب حكم مباراة عُمان وقطر

قدم الاتحاد العُماني لكرة القدم احتجاجاً رسميا للاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ضد حكم مبارة منتخبي عُمان وقطر، السيريلانكي كريشانثي بيريرا.

وفاز العنابي أمس الأول 1-0 على عُمان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

اتحاد عُمان لكرة القدم يطالب بشطب الحكم من القائمة الدولية

وقال الاتحاد العُماني، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على «تويتر» أمس الثلاثاء، أن الحكم «تغاضى عن تحقيق العدالة المرجوة على أرض الملعب، وارتكب أخطاء أثرت على سير ونتيجة اللقاء المهم».

وطالب الاتحاد العُماني رسمياً: «بشطب الحكم من القائمة الدولية، واتخاذ إجراءات وآليات مغايرة في إسناد مثل هذه المباريات للحكام وفقا لمعيار الكفاءة».

كما ناشد «بإعادة النظر في تشكيل اللجان المختصة بتكليف وتعيين الأطقم التحكيمية بالاتحاد الآسيوي».

وجاء في البيان أن «الاتحاد العُماني سيتابع الاحتجاج عن كثب حتى لا تتبدد جهود لاعبيه وطموحاتهم المشروعة وتذهب هباءً منثوراً».

وأكد أن آمال «الأحمر» في التأهل لمراحل متقدمة «ما زالت باقية، وأن منتخب عُمان قادر على تحقيق الفوز في المباريات المتبقية».

واختتم الاتحاد العُماني بتقديم الشكر «للجماهير الوفية التي كان لها الأثر الطيب في الأداء المميز الذي قدمه المنتخب».