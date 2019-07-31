مطالب ديبالا تهدد انتقاله إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس مهددة بالفشل بسبب مطالب اللاعب الشخصية.

ويحاول الناديان مبادلة الثنائي روميلو لوكاكو وديبالا، وهي صفقة طفت على السطح خلال الساعات الماضية ولم ينفها مسؤولو الطرفين.

وقالت "ذا سن" والصحفي تانكريدي بالميري أن ديبالا يطلب راتباً أسبوعياً يقدر بنحو 250 ألف يورو، الأمر الذي يرفضه يونايتد.

وأوضحت المصادر أن الأرجنتيني يريد الاستمرار في يوفنتوس وعدم مغادرة إيطاليا في العموم، وهو ما يعطل الصفقة.

بدورها، أشارت شبكة "سكاي" إلى أن ديبالا عاد هذا الصباح إلى تورينو بعد انتهاء عطلته، ومن المقرر أن يجتمع مع الإدارة والجهاز الفني لتحديد مصيره.

ويبدأ يونايتد موسمه في الأسبوع الثاني من الشهر القادم بملاقاة تشيلسي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي.