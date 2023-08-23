مطالب سان جيرمان "الفلكية" لبيع مبابي تثير سخرية ريال مدريد

سخر ريال مدريد من مطالب باريس سان جيرمان الضخمة لبيع النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووضعت الإدارة اللاعب للبيع بعد رفضه تجديد عقده الذي سيصل إلى نهايته صيف العام القادم.

ولا يمانع الباريسيون بالتخلي عن الهداف البالغ من العمر 24 عاما إذا وصلهم عرض لشراءه بقيمة 250 مليون يورو خلال ما تبقى من أيام في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

لكن هذه المطالب الضخمة أثارت سخرية ريال مدريد المهتم بضم الهداف الفرنسي كونها ترى أن السعر المطلوب غير مبرر في ظل تبقي حوالي 10 أشهر على نهاية الاتفاق الذي يربطه بناديه.

وقالت الجريدة أن القائمين على النادي الملكي ليسوا مستعدين لدفع أكثر من 175 مليون جنيه استرليني لحسم الصفقة.

ووصل ريال مدريد إلى مرحلة بات فيها مستعدا للتخلي عن فكرة ضم مبابي كليا وذلك بحال عدم نجاحه في ذلك قبل صيف عام 2024 موعد انتهاء عقد المهاجم مع سان جيرمان.

وعاد مبابي مؤخرا للمشاركة مع الباريسيين بعد فترة استبعاد عن الفريق الأول ليشارك في الشوط الثاني أمام لوريان مطلع الأسبوع ويسجل هدفا من نقطة الجزاء.

وأجرى نجم موناكو السابق محادثات إيجابية مع ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان الذي نوه مؤخرا في تصريحات إعلامية نقلتها ميرور: "كيليان ملتزم مع باريس، عاد لنا كيليان."