مطلب مهم لـ صلاح قبل تجديد عقده مع ليفربول

قالت شبكة "سكاي دويتشلاند" الألمانية أن النجم الدولي المصري محمد صلاح يطالب ليفربول بضمانات تخص خطط الانتقالات قبل التوقيع على عقد جديد.

ودخل "مو" في مفاوضات مطولة مع الريدز حول تمديد عقده الذي سينتهي في صيف عام 2023.

ويطالب النجم البالغ من العمر 29 عاماً إدارة النادي بإبرام صفقة هجومية جديدة حتى يستمر الفريق في المنافسة على الألقاب خلال السنوات القادمة.

ويرى المصري أن الوقت قد حان لإدخال تعزيزات على خط مقدمة ليفربول نظراً لتقدم أعمار بعض من زملائه.

يذكر أن صلاح سجل هذا الموسم 22 هدفاً في 24 مباراة مع الريدز في جميع البطولات ويقدم حتى الآن مستويات استثنائية.