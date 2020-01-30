معركة بين توتنهام ويونايتد على توقيع سليماني

بات إسلام سليماني مهاجم موناكو المعار من ليستر سيتي على مقربة من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النجم الجزائري قد انضم إلى موناكو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووفقاً لراديو “مونتي كارلو”، فإن سليماني مطلوب بقوة في توتنهام، لكن تقاريراً سابقة ذكرت أن مانشستر يونايتد مهتم هو الآخر بضم الجزائري، مما سيشعل المنافسة بين الفريقين الإنجليزيين.

وأضاف التقرير أن مانشستر وتوتنهام دخلا رسمياً في مفاوضات جادة مع وكيل أعمال الجزائري وبعض المقربين منه، من أجل انتدابه قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

وتألق سليماني بداية الموسم رفقة موناكو، إلا أنه فشل في الاحتفاظ بموقعه في التشكيلة منذ قدوم المدرب روبرتو مورينو.

وكان مدرب موناكو قد أكد أن الباب مفتوح أمام سليماني للرحيل إذا كانت هناك عروض في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مورينو: “يجب عليه (سليماني) مواصلة العمل بجدية، أخبرته بذلك من قبل، وطالما أن نافذة الانتقالات مفتوحة فهناك احتمال لمغادرة أي لاعب وليس فقط سليماني، يجب أن نكون مستعدين لذلك”.