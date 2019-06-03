مغامرة بوكيتينو تضع منتخب إنجلترا في ورطة

أكد تقرير إعلامي بريطاني، أمس الأحد، أن توتنهام تسبب في أزمة هجومية لمنتخب إنجلترا قبل نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن عدم ظهور هاري كاين، مهاجم توتنهام، بشكل لائق في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول أقلق غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا.

وأشارت إلى أن الدفع بكاين أساسياً في نهائي الأبطال عقب عودته من إصابة امتدت حوالي شهرين كان بمثابة المقامرة، والتي جاءت بنتائج عكسية على فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو، خاصة أن مهاجم سبيرز ربما لم يستعد لياقته البدنية بشكل كامل.

وأوضحت أن ساوثغيت سيجتمع بكاين، الاثنين المقبل، لمعرفة قدرته على المشاركة أمام هولندا، الخميس القادم، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكان كاين تعرض لإصابة في أربطة الكاحل أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.