مفاجآت في قائمة منتخب المغرب

أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي، وحيد خليلوجيتش، عن القائمة النهائية لأسود الأطلس المقبلة على خوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر المقبل على الملعب الكبير لمدينة مراكش.

وشهدت القائمة التي أعلنها المدرب الجديد غياب بعض الأسماء الكبيرة المتألقة في أوروبا، كأشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند، ونصير مزراوي لاعب أياكس، ويوسف النصيري مهاجم ليغانيس، لالتزامهم بالمباراة القوية التي يواجه من خلالها المنتخب المغربي تحت 23 عاماً منافسه المالي الشهر القادم، ضمن الإقصائيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وشهدت القائمة غياب مدافع الدحيل القطري القائد المخضرم مهدي بنعطية، لمعاناته من إصابة، وكذلك نجم آلكمار أسامة الإدريسي، فيما شهدت استدعاء بعض اللاعبين من الدوري المغربي للمحترفين.

فيما يلي القائمة كاملة"

في حراسة المرمى: ياسين بونو (جيرونا)، ومنير المحمدي الكجوي (ملقة)، وأحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)، وأنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي).

في الدفاع: نبيل درار (فينيرباهتشة)، وفؤاد شفيق (ديجون)، وعصام شباك (مالطيا سبور)، وعمر بوطيب، وبدر بانون (الرجاء البيضاوي)، وعبد الكريم باعدي (حسنية أكادير)، وغانم سايس (ولفرهامبتون)، وجواد يميق (جنوى)، ويونس عبد الحميد (ريمس).

في الوسط: يوسف آيت بناصر (موناكو)، وسفيان أمرابط (هيلاس فيرونا)، ومهدي بوربيعة (ساسوولو)، وفيصل فجر (خيتافي)، ووليد الكارتي (الوداد البيضاوي)، ونور الدين أمرابط (النصر السعودي)، وعادل تاعرابت (بنفيكا)، وحكيم زياش (أياكس)، ويونس بلهندة (غالاتاساراي)، وأمين حارث (شالكة).

في الهجوم: المهدي كارسيلا (ستاندار لييج)، ورشيد عليوي (آنجيه)، ووليد أزارو (الأهلي المصري)، وسفيان بوفال (ساوثهامبتون).