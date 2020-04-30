مفاجأة مدوية بشأن عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد

فجرت تقارير إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، وعقده الحالي مع النادي الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي الفرنسي مع الشياطين الحمر صيف عام 2021.

وارتبط بوغبا أكثر من مرة بإمكانية الرحيل عن يونايتد، في ظل اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بالحصول على خدماته.

وسبق أن ذكرت تقارير أن يونايتد قد يضطر للاستغناء عن خدمات بوغبا بحال عدم التوصل إلى اتفاق معه بشان تجديد عقده، وذلك من أجل تحقيق ربح مالي جراء بيعه بدلاً من رحيله مجاناً بعد ذلك.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد ليس مجبراً على بيع نجم الوسط في سوق الانتقالات المرتقب، نظراً لوجود بند في عقده الحالي.

وأفادت أن العقد يمنح مانشستر يونايتد إمكانية التجديد لموسم آخر من جانب واحد، أي دون الحصول على موافقة بوغبا، طالما أن الراتب سيظل ثابتاً أو سيتم تحسينه.

وأوضحت أن هذا النوع من التمديد من جانب واحد غير مسموح به بموجب القانون الإسباني، لكنه قانوني في إنجلترا وهو شائع في العقود التي أبرمها مانشستر يونايتد وتشيلسي.

هذا يعني أن مانشستر يونايتد يمكنه تجديد عقد اللاعب إذا لم يتم بيعه هذا الصيف.

وأشارت إلى أن خطة بوغبا كانت تتمثل في عودته من الإصابة واللعب في يورو 2020، والتي تأجلت لمدة عام بسبب فيروس كورونا، قبل الانتقال بشكل مثالي إلى فريق أوروبي آخر، مع العلم أنه يفضل الانتقال إلى ريال مدريد وفقاً لتقارير أخرى.

وقالت الصحيفة ذاتها أن البند المذكور سلفاً يعني أن مانشستر يونايتد لن يضطر لبيع بوغبا مقابل أي سعر، لكنه قد يوافق على ذلك إذا وصله عرض مادي مغرٍ.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن مانشستر يونايتد قد لا يتمكن من بيع بوغبا مقابل 180 مليون يورو، وهو السعر الذي حددته الصيف الماضي، لكن الكرة في ملعب النادي الإنجليزي الآن لتحديد مصير النجم الفرنسي.