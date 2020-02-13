مفاوضات التجديد لميسي تسير نحو نفق مظلم

كشفت مصادر إسبانية الخميس، أن مفاوضات تجديد عقد النجم ليونيل ميسي مع برشلونة تسير نحو نفق مظلم ولم تشهد تطوراً يذكر منذ ديسمبر الماضي.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المفاوضات بين إدارة البارسا وميسي لم تشهد أي خطوة جديدة، مما ينبئ بأخبار قد لا تخدم النادي الساعي للاحتفاظ بنجمه إلى حين الاعتزال كما عبر عن ذلك في أكثر من مرة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

ويرتبط الأرجنتيني حالياً بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2021، لكن يحق له الرحيل الصيف المقبل بشرط إبلاغ البارسا قبل التنفيذ بشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد حالياً أي مفاوضات، كما أن خورخي ميسي، والد اللاعب يتواجد الآن في الأرجنتين.

وأوضحت أن آخر جلسة مفاوضات تعود إلى ديسمبر الماضي، وشهدت إبلاغ بارتوميو، والد ميسي بأن النادي يريده التوقيع مع “البرغوث” حتى 2023.

وكانت تقارير كشفت نية ميسي التوقيع على عقد يجدد سنوياً مع برشلونة حتى يحتفظ بحقه في الرحيل نهاية أي موسم.

وسبق أن شددت التقارير نقلاً عن مصدر مقرب من ميسي، أن "ليو" لا يفكر إطلاقاً في الرحيل نهاية الموسم الحالي، وينوي البقاء في كامب ناو حتى نهاية عقده على الأقل.

وأضاف المصدر أن ميسي منفتح على فكرة تجديد عقده مع برشلونة لكنه ليس في عجلة من أمره.

وكان المدير الفني لبرشلونة إيريك آبيدال قد أقر مؤخراً إثر الخلاف في الآراء الذي نشب بينه وبين ميسي، بأن الفريق يعمل على تمديد عقد الأرجنتيني.