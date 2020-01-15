مفاوضات انتقال كافاني لأتلتيكو مدريد تنهار

كشفت تقارير فرنسية اليوم أن محاولات أتلتيكو مدريد لضم إيدينسون كافاني من باريس سان جيرمان باءت بالفشل.

جاء هذا وفقاً لإذاعة "مونتي كارلو" التي أكدت أن جميع المؤشرات تقول أن الدولي الأوروغوياني لن ينضم للروخيبلانكوس هذا الشتاء.

وأكدت التقارير أن كافاني سيغيب عن لقاء الباريسي القادم ضد موناكو والذي يقام اليوم الأربعاء ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الفرنسي، لكن ليس بداعي الإصابة كما انتشر في الساعات الماضية وإنما بسبب فشل المفاوضات ومحاولته الضغط على النادي للرحيل.

ويرفض باريس سان جيرمان بشكل قاطع ترك هدافه يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويسعى للاحتفاظ به حتى نهاية الموسم.

وكان ميغيل آنخيل مارين المدير العام لأتلتيكو مدريد قد سافر لباريس أمس الثلاثاء للتفاوض حول ضم اللاعب، لكن دون جدوى من جانب النادي الفرنسي.

وينتهي عقد كافاني مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري مما يعني أن رحيله في الصيف سيكون بشكل مجاني ولن يتم الاستفادة منه مادياً بأي شكل.

يذكر أن كافاني يعاني من قلة المشاركات منذ وصول النجم ماورو إيكاردي معاراً من إنتر بداية الموسم.