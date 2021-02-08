مفاوضات ريال مدريد مع مبابي تغضب راموس

أبدى سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد غضبه من تصرفات إدارة ناديه، بسبب رغبة المسؤولين في خفض رواتب النجوم الكبار، والتعاقد مع لاعبين جدد مثل كيليان مبابي بأرقام فلكية.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن راموس يصر على تقاضي راتباً سنوياً يقدر بنحو 12 مليون يورو، بسبب معرفته برغبة ريال في ضم مبابي، مع عرض راتب سنوي على المهاجم الشاب يبلغ 20 مليوناً.

في المقابل، يحاول الرئيس فلورنتينو بيريز إقناع راموس بالتجديد لموسمين، مع حصوله على راتب يقدر بـ 10 ملايين، لكن المفاوضات توقفت بين الطرفين حتى الآن.

يذكر أن راموس سيخضع لجراحة جديدة في منطقة الركبة خلال الأيام القادمة، مع توقعات بغيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 7 أسابيع.