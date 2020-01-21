مفاوضات يوفنتوس مع راكيتيتش تتطور

تطورت المفاوضات بين إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة مع يوفنتوس بخصوص الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يعد الكرواتي خياراً رئيسياً في البارسا نظراً تألق آرتورو فيدال وتمسك النادي به، لذلك يسعى يوفي لاستغلال الظروف التي يمر بها لاعب الوسط من أجل التعاقد معه هذا الشهر.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة تبدو في طريقها للحسم خلال الفترة القادمة نظراً لحاجة يوفنتوس لتحسين جودة منتصف ميدانه الذي بات أضعف نقاطه خلال المواسم الأخيرة.