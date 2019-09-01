مقارنة بين "أنانية" صلاح وماني

حقق ليفربول فوزه الرابع توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على حساب بيرنلي بثلاثيةٍ نظيفة، محافظاً على صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.

ورغم الأداء والنتيجة المميزة، إلا أن جميع الإيجابيات تلاشت عند الدقيقة 85، حينما غادر ساديو ماني المباراة لصالح زميله ديفوك أوريغي.

وانفعل الدولي السنغالي على الطاقم الفني والبدلاء فور تبديله، حينها اعتقد الجميع أنه يعترض على قرار مديره الفني يورغن كلوب، لكن لغة جسده دفعت البعض لربط غضبه بعدم تمرير زميله محمد صلاح الكرة إليه، في فرصة كانت سانحة لتسجيل الهدف الرابع.

وتأكد التفسير الأخير في لقاء أجرته شبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة مع كلوب الذي قال: "ماني رجل عاطفي، كلنا بشر، إنه يشعر بأشياء قد لا نستطيع تفسيرها في بعض الأحيان، السبب لم يكن التغيير، ولكن الكرة التي لم يمررها له زميله (محمد صلاح)، عالجنا الأمر في غرفة خلع الملابس، هذا ما نستطيع أن نقوله".

وفي أروقة تحليل شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، اعتبر نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة بأن تصرف ماني غير مقبول، خاصةً وأنه غطى على المردود الجيد لليفربول على مستوى الأداء والنتيجة، لكنه ألقى في نفس الوقت باللوم على صلاح لـ "أنانيته الزائدة" وفقاً لتعبيره، بعد أن كان بالإمكان أن يمرر لزملائه في عدد من الفرص.

من جانبه، أكد طارق الجلاهمة، محلل الشبكة القطرية أن النجم المصري كان أنانياً، وأن ردة فعل ماني غير مقبولة، وهي نتاج تراكمات سابقة حسب رأيه: "كان يجب معالجة الأمور بشكل أفضل".

يقاس مدى كفاءة اللاعب من خلال الأرقام التي يحققها كل موسم، ويقدم الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز إحصائية لصلاح وماني منذ احترافهما في إنجلترا.

وبالعودة إلى إحصائيات موسم 2017-2018، وهو الأول الذي جمعهما في ليفربول، صنع صلاح في الدوري 10 أهداف وخلق 12 فرصة محققة في 36 مباراة، فيما صنع ماني 7 أهداف وخلق 9 فرص محققة خلال 29 مباراة، وفي دوري أبطال أوروبا، صنع الأول 5 أهداف، فيما صنع الثاني هدفين.

وفي الموسم الثاني 2018–2019، خاض صلاح جميع مباريات الدوري الـ 38، وصنع فيها 8 أهداف وخلق 16 فرصة محققة، بينما خاض ماني 36 مباراة صنع فيها هدفاً وحيداً وخلق 7 فرص محققة فقط، وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا صنع الأول هدفين، فيما صنع الثاني 3 أهداف.

ورغم حصول اللاعبين على جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي، بعد أن أحرز كلاهما 22 هدفاً، يبدو أن الصراع بينهما على نفس الجائزة بدأ مبكراً، برغبتهما في إحراز أهداف أكثر من الآخر.

وقد نجح صلاح في تسجيل 3 أهداف حتى الآن، فيما أحرز ماني هدفين فقط.