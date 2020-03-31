مكتشفه: غريزمان ليس سعيداً في برشلونة

أكد إيريك أولهاتس، مكتشف النجم أنتوان غريزمان، أن الهداف الفرنسي ليس سعيداً في فريقه الحالي برشلونة.

وانتقل غريزمان إلى البارسا مطلع الموسم الجاري، بعدما دفع النادي الكتالوني الشرط الجزائي في عقده مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد، والبالغ قيمته 120 مليون يورو.

وسجل غريزمان 14 هدفاً في 37 مباراة له مع برشلونة هذا الموسم، لكن النجم الفرنسي يعيش أوقاتاً صعبة داخل النادي الكتالوني كونه لم يتأقلم بعد مع أسلوب الفريق أو مع زملائه الجدد.

وانتشرت تقارير عن اقترابه من الرحيل نهاية الموسم، حيث سيعرضه النادي للبيع وفقاً لصحيفة "سبورت".

وقال أولهاتس، الذي اكتشف غريزمان في ريال سوسييداد عندما كان عمره 14 عاماً: “يؤلمني ما يحدث له لأني أعلم تماماً ما يمكنه القيام به. فهو قادر على فعل أكثر من ذلك بكثير.

“لكنه لا يقول أي شيء، فهو يفضل العمل بصمت، يمكنك أن ترى أن هناك مشاكل، وأنه ليس سعيداً.

“يبلغ غريزمان من العمر 28 عاماً، إنه لاعب من الطراز العالمي وبمرور الوقت بإمكانه العودة من جديد”.