ماكتوميناي: مانشستر يونايتد بحاجة لتصحيح الأخطاء

قال نجم مانشستر يونايتد الشاب سكوت ماكتوميناي أن الفريق في حاجة إلى تصحيح العديد من الأخطاء التي وقع فيها خلال المباريات الماضية.

وكان يونايتد قد سقط في فخ التعادل الإيجابي مع آرسنال بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعبه أولدترافورد أمس الاثنين.

بتعادله، هذا وصل مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط فقط من 7 مباريات خاضها حتى الآن، في انطلاقة سيئة للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وحول ذلك، قال ماكتوميناي أن الأخطاء التي يقع فيها لاعبو الفريق تتكرر في أكثر من مباراة، وتحتاج إلى الوقوف عندها والتعامل معها بشكل إيجابي حتى لا تتكرر من جديد.

وأوضح: "لعبنا أمام آرسنال مباراة أفضل من سابقيها، لكنها شهدت تكرار عدد من الأخطاء التي طالما وقعنا فيها منذ بداية الموسم الحالي وحتى الآن.

"الانطلاقة التي حققناها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليست جيدة، لكن ما زالت أمامنا فرصة من أجل تصحيح الأوضاع فيما هو آت".

يذكر أن مانشستر يونايتد حقق انتصارين فقط من المباريات السبعة التي خاضها في الدوري الإنجليزي حتى الآن، مما أثار الكثير من الجدل.