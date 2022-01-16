مكمانامان: ريال مدريد لن ينجح في إغواء محمد صلاح

شدد النجم الإنجليزي السابق ستيف مكمانامان على أن لا يتوقع أن يرحل الهداف المصري محمد صلاح عن ليفربول صوب ريال مدريد في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويجري "مو" مفاوضات حالياً مع النادي الإنجليزي لتجديد عقده، إلا أن المطالب التي وضعها حالت حتى الآن من التوصل لاتفاق يناسب الطرفين.

ومع ذلك، يرى مكمانامان نجم الريدز وريال مدريد السابق أن صلاح لن يرحل.

وقال الإنجليزي: "إذا تعاقد ريال مع كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان) فسيجد أمامه ملعبهم الجديد، كما أن وجوده سيشجع لاعبين آخرين على الانتقال إلى سانتياغو بيرنابيو.

"ماذا سيحصل إذا تعاقدوا أيضاً مع إيرلينغ هالاند؟ سيكون بإمكانهم فعل ذلك خصوصاً إذا ما انضم مبابي إليهم دون مقابل.

"لكني لا أرى مو ضمن هؤلاء اللاعبين المرشحين للانتقال إلى ريال مدريد، لا أعتقد أنه سينجذب لهذه الأمور، مبابي يريد مثل هذه الظروف وكذلك هالاند، لكن صلاح لا يفكر بنفس الطريقة.

"بالنسبة لي، أعتقد أنه يقدم أفضل مستوياته في آنفيلد (مع ليفربول)، كما أنه سعيد للغاية بوضعه الحالي ويدرك نقاط القوة في كلا الناديين.

"أعتقد أنه يريد البقاء مع ليفربول، وأتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق مناسب، أعتقد وأتمنى أن يستمر مع الفريق."