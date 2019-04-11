ملخص مباراة آرسنال ونابولي 2-0 الدوري الأوروبي

نجح آرسنال الإنجليزي في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين على ضيفه نابولي الإيطالي على ملعب الإمارات في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

بدأ صاحب الضيافة بضغط هجومي كبير، من أجل تسجيل هدف أول، وهو ما تحقق بهجمة منظمة سريعة، انتهت بتسديدة أرضية زاحفة من آرون رامزي داخل الشباك بعد مرور ربع ساعة على البداية.

واستغل آرسنال الارتباك في صفوف غريمه نابولي بعد الهدف المبكر، ليضيف لوكاس تورييرا الهدف الثاني بتسديدة ارتطمت بكاليدو كوليبالي وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الضيوف في الدقيقة 25.

لينتهي اللقاء بفوز الغانرز، وسيكون الحسم في سان باولو معقل نابولي الخميس القادم، لمعرفة المتأهل للمربع الذهبي.

ويكفي آرسنال التعادل أو الفوز أو حتى الخسارة بأقل من هدف وحيد، فيما يحتاج نابولي للفوز بفارق 3 أهداف لخطف التأهل.