ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد 1-0 الدوري الإسباني

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه بلد الوليد بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة الـ 35 من الدوري الإسباني.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 66 بعد محاولة فاشلة من قبل خواكين فيرنانديز لإبعاد عرضية بالرأس، ليحولها داخل شباكه بالخطأ.

بهذا الانتصار الصعب، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني ليحتفظ بفرصة أخيرة لمنافسة برشلونة المتصدر على اللقب، حيث تقلص الفارق بينهما إلى 6 نقاط، وللبارسا مباراة الليلة أمام ليفانتي يمكنه حسم البطولة رسمياً من خلالها إذا ما حقق الفوز.

بدوره، تجمد رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.