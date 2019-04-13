ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو 2-0 الدوري الإسباني

حسم أتلتيكو مدريد مواجهته مع ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد في المواجهة التي أقيمت بينهما لحساب المرحلة الـ 31 من الدوري الإسباني.

مع نهاية الشوط الأول، نجح النجم أنتوان غريزمان في افتتاح النتيجة في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 74، سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني لينهي المباراة ويمنح فريقه ثلاثة نقاط أخرى.

بهذا الانتصار، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 65 نقطة بفارق 9 نقاطٍ عن برشلونة المتصدر.

أما سيلتا فيغو، فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.