ملخص مباراة أتلتيكو و ريال مدريد 1-2 الدوري الإسباني

تفوق ريال مدريد على غريمه ومستضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في مباراة قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تقدم الملكي بهدفٍ متقن سجله البرازيلي رودريغو غوس بعد تمريرة بالمقاس من الفرنسي أوريليان تشواميني في الدقيقة 18.

وأضاف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني لريال قبل نهاية الشوط الأول بـ 9 دقائق إثر هجمة سريعة وتسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيور التي ارتدت عن القائم الأيمن لتصل إلى الجناح السريع الذي أودعها داخل الشباك بمهارة.

وتمكن الروخيبلانكوس من تقليص الفارق في الدقيقة 83 بهدفٍ حمل توقيع المدافع ماريو هيرموسو الذي غادر اللقاء بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الثواني الأخيرة (90+1).

ريال مدريد يستعيد الصدارة

بهذا الانتصار الثمين والمهم، رفع ريال رصيده إلى 18 نقطة جعلته يستعيد صدارة الليغا بفارق نقطتين عن برشلونة ثاني الترتيب.

فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 10 نقاط في المركز السابع.