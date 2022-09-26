ملخص مباراة إنجلترا وألمانيا 3-3 دوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب إنجلترا مع ضيفه وغريمه الألماني بنتيجة 3-3 اليوم الاثنين في المباراة المثيرة التي جمعتهما على أرضية ملعب ويمبلي لحساب المجموعة A3 من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم المانشافت بهدفين نظيفين جاءا عن طريق إيلكاي غوندوغان (52 من ركلة جزاء)، وكاي هافيرتز (67).

لكن فريق الأسود الثلاثة نجح بالعودة في النتيجة بهدفين سريعين تناوب على تسجيلهما الثنائي لوك شو ومايسون ماونت في الدقيقتين 72 و 75 على التوالي.

ومنح هاري كين التقدم لصاحب الأرض بركلة جزاء في الدقيقة 83، قبل أن يدرك هافيرتز التعادل للضيوف بعد ذلك بأربع دقائق.

إنجلترا تتذيل المجموعة وألمانيا تحل في المركز الثالث

في لقاء آخر لحساب المجموعة ذاتها، خطف منتخب إيطاليا صدارة المجموعة وبطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة بعد تغلبه على مستضيفه المجري المتصدر السابق بهدفين دون رد.

ترتيب المجموعة A3 النهائي