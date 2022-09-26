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ملخص مباراة إيطاليا والمجر 2-0 دوري الأمم الأوروبية

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:37
إيطاليا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (المصدر: أ ف ب)
إيطاليا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (المصدر: أ ف ب)

اقتنص منتخب إيطاليا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه المقنع اليوم الاثنين على مستضيفه المجري بهدفين دون رد لحساب المجموعة A3 على أرضية ملعب بوشكاش في بودابست.

جاء هدفا الآتزوري عن طريق نجميه جياكومو راسبادوري وفيديريكو ديماركو في الدقيقتين 27 و 52 على التوالي.

إيطاليا تتأهل بعد تصدرها للمجموعة

بهذا الانتصار الثمين، ارتقى الإيطاليون لصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما تراجع المجريون إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل منتخب إنجلترا رابع الترتيب (3 نقاط) مع ضيفه الألماني (ثالث الترتيب برصيد 7 نقاط) بثلاثة أهداف لكلٍ منهما في اللقاء الناري الذي جمعهما على أرضية ملعب ويمبلي في لندن.

كلمات دالة:منتخب إيطاليامنتخب المجرمنتخب ألمانيامنتخب إنجلترادوري الأمم الأوروبيةجياكومو راسبادوريفيديريكو ديماركو

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