ملخص مباراة الأرجنتين والهندوراس 3-0 الودية

تغلب منتخب الأرجنتين ودياً على منتخب الهندوراس بثلاثية نظيفة ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وسط تألق القائد ليونيل ميسي الذي أحرز ثنائية.

وكان ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، نجم المباراة التي أقيمت في ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأميركية، فجر اليوم السبت.

وسجل "البرغوث" هدفين من الثلاثية، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 47، والثاني بعد 24 دقيقة على بداية الشوط الثاني بتسديدة من فوق الحارس، بعد تمريرة من إينزو فرنانديز.

جاء هدفا ميسي، بعدما كان لاوتارو مارتينيز قد سجل الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 16.

وشهدت المباراة سيطرة لمنتخب الأرجنتين الذي يستعد للمشاركة في مونديال 2022 بقطر أمام نحو 70 ألف مشجع.