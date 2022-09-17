ملخص مباراة برشلونة وإلتشي 3-0 في الدوري الإسباني

سحق برشلونة ضيفه إلتشي بثلاثيةٍ دون رد اليوم السبت في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وخاض الفريق الضيف اللقاء بنقص عددي جراء طرد لاعبه غونزالو فيردو منذ الدقيقة 14، كما طرد الحكم المدرب فرانسيسكو رودريغيز فيلشيز بعد ذلك بـ 20 دقيقة.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كلٍ من النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدفان في الدقيقتين 34 و 48)، والهولندي ممفيس ديباي (41).

برشلونة يقفز إلى صدارة الليغا

بهذه النتيجة، رفع البارسا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب العام بصورة مؤقتة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يواجه غريمه أتلتيكو مدريد في لقاء قمة مرتقبة غداً الأحد.

أما إلتشي، فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.