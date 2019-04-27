ملخص مباراة برشلونة وليفانتي 1-0 الدوري الإسباني

نجح برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه ليفانتي بهدف دون رد على ملعب كامب ناو لحساب المرحلة الـ 35 من الدوري الإسباني ليحسم اللقب رسمياً.

بدأ البارسا اللقاء دون سيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي من أجل إراحتهما للمواجهة المنتظرة أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

بعد شوط أول فشل فيه البارسا في التسجيل، بدا أن صاحب الضيافة أكثر رغبة في حسم اللقب حتى يحصل الفريق على دفعة معنوية إيجابية تساعده قبل التحدي الأوروبي.

وشارك الثنائي ميسي وبوسكيتس في الشوط الثاني، فظهر برشلونة بشكل أفضل مقارنة بالشوط الأول.

وسريعاً، نجح ميسي في تسجيل هدف المباراة الوحيد ليحسم لقب الدوري رسمياً للفريق الكتالوني.

يذكر أن ليفانتي كان هو الخصم الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على برشلونة الموسم الماضي في الدوري الإسباني، حين تغلب عليه في الجولات الأخيرة بخمسة أهداف مقابل أربعة.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.