ملخص مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي 0-1 الدوري الإنجليزي

اقترب مانشستر سيتي أكثر من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على مستضيفه بيرنلي بهدفٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب تيرف مور لحساب المرحلة الـ 36.

جاء الهدف الوحيد عن طريق سيرجيو أغويرو في الدقيقة 63 ليرفع رصيده الشخصي إلى 20 هدفاً في البطولة هذا الموسم محتلاً المركز الثاني رفقة ساديو ماني وبفارق هدف واحد فقط عن المتصدر محمد صلاح.

بدوره، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 92 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب مجدداً بفارق نقطة عن ليفربول الذي تراجع إلى المركز الثاني.

أما بيرنلي، فبقي رصيده ثابتاً عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.