ملخص مباراة تشيلسي وآرسنال 0-0 كأس الرابطة الإنجليزية

من مباراة الفريقين

في قمة سلبية خالية من الأهداف، اكتفى تشيلسي بالتعادل السلبي مع ضيفه آرسنال، بديربي لندن الذي جمع بينهما ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبدأ تشيلسي المباراة بتشكيله الأساسي، حيث أشرك المدرب أنتونيو كونتي قوته الضاربة بتواجد إيدين هازارد وألفارو موراتا وسيسك فابريغاس.

وعلى الجانب الآخر، افتقد آرسنال للثنائي مسعود أوزيل الذي ابتعد عن القائمة بشكل كامل للإصابة، فيما جلس أليكسيس سانشيز على دكة البدلاء.

وسيطر تشيلسي على مجريات الشوط الأول، حيث الحارس دافيد أوسبينا تصدى لكرتين محقتتين من فابريغاس وفيكتور موزيس.

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واكتفى آرسنال الذي ظهر وكأنه يلعب من أجل التعادل، بشن بعض الهجمات المرتدة غير الناجحة للثنائي أليكس آيوبي وداني ويلبيك.

ولم يختلف الوضع كثيراً في الشوط الثاني، حيث واصل آرسنال تحفظه الدفاعي، فيما نشط تشيلسي هجومياً خاصة بعد دخول ويليان.

وحرص كونتي على الضغط بشكل مكثف لاختراق دفاعات آرسنال، لكن رعونة موراتا والمستوى المهزوز لهازارد أبقيا الوضع على ما هو عليه.

وبهذه النتيجة يتأجل حسم المتأهل لنهائي كأس الرابطة "كاراباو كب" إلى مباراة الإياب التي ستقام على ملعب آرسنال في 24 من الشهر الجاري.