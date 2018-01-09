سعر محمد صلاح يقفز إلى 140 مليون يورو

محمد صلاح

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة أغلى 20 لاعباً في العالم. التي اختارها مرصد كرة القدم (CIES) البريطاني. وفقاً للقيمة التسويقية لكل لاعب ومدى تأثيره وتألقه مع فريقه الموسم الحالي علاوة على سعره في بورصة الانتقالات الشتوية.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في المركز الثاني عشر ضمن القائمة بقيمة بلغت 140.5 مليون يورو، وهو ما يقترب من 100 مليون يورو زيادة عن السعر الذي دفعه ليفربول من أجل شرائه من روما (42.5 مليون يورو) الصيف الماضي.

وتصدر نيمار دا سليفا قائمة أغلى 20 لاعباً في العالم بقيمة بلغت 213 مليون يورو، وهو أقل من السعر الذي دفعه باريس سان جيرمان لبرشلونة كقيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد الدولي البرازيلي (222 مليون يورو).

وجاء ليونيل ميسي نجم برشلونة في المركز الثاني بقيمة بلغت 202.2 مليون يورو متقدماً علي هاري كاين مهاجم توتنهام، الذي حل ثالثاً بسعر يُقدر بـ 194.7 مليون يورو، قبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان. والذي تواجد بالمركز الرابع بقيمة 192.5 مليون يورو.

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وتقدم بابلو ديبالا مهاجم يوفنتوس إلى المركز الخامس بقيمة تبلغ 174.6 مليون يورو، بينما جاء ديلي آلي لاعب وسط توتنهام في المركز السادس بقيمة 171.3 مليون يورو، وخلفه كيفين دي براونه نجم مانشستر سيتي في المركز السادس بقيمة 167.8 مليون يورو.

وحل في المراكز من السابع وحتي الحادي عشر كل من روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد بقيمة 164.8 مليون يورو، وأنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بقيمة 150.2 مليون يورو، وبول بوغبا (147.5 مليون يورو)، وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي بقيمة 140.6 مليون يورو.