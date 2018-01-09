نيمار يسخر من كوتينيو بعد انضمامه لبرشلونة

قدم برشلونة لاعبه الجديد فيليب كوتينيو الذي انضم للنادي الكتالوني بعد طول انتظار قادماً من ليفربول في صفقة جعلته أغلى لاعب في تاريخ البلاوغرانا، ليظهر الدولي البرازيلي خلال تقديمه الرسمي في ملعب كامب ناو بلباس الفريق لأول مرة.

وحرص نيمار دا سيلفا مواطن كويتنيو ونجم باريس سان جيرمان على تحية زميله في منتخب البرازيل بعد انتقاله لبرشلونة، الفريق السابق لنيمار، ووجه رسالة هنأه فيها على توقيعه عقداً يمتد حتى يونيو من عام 2023.

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ونشر نيمار صورة لكوتينيو عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حينما كان كوتينيو يقدم نفسه للجماهير في كامب ناو، وكتب: "أنا سعيد جداً من أجلك يا أخي. وأتمنى لك مزيداً من النجاحات. ومتأكد من أنك ستكون سعيداً جداً"، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

لكن نيمار أراد ممازحة مواطنه على طريقته حينما سخر من تصفيفة شعره التي ظهر عليها أثناء التقديم الرسمي، فتابع بشكل ساخر: "بالمناسبة، هل هذه أحدث قصات الشعر؟"