ملخص مباراة توتنهام وليستر سيتي 6-2 الدوري الإنجليزي

اكتسح توتنهام هوتسبير ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف لاثنين في اللقاء الممتع الذي جمعهما اليوم السبت لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف سبيرز كلٌ من هاري كين، وإيريك داير، ورودريغو بينتانكور، وهيونغ مين سون (هاتريك) في الدقائق 8 و 21 و 47 و 73 و 84 و 86 على الترتيب.

أما هدفا الثعالب فحملا توقيعي يوري تيليمانس (6 من ركلة جزاء)، وجيمس ماديسون (41).

توتنهام يلتحق بمانشستر سيتي في الصدارة

بهذا الانتصار الساحق، قفز الفريق اللندني إلى المركز الثاني على سلم الترتيب العام برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر الذي تغلب بدوره على ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة في وقت سابق من اليوم السبت.

أما ليستر سيتي، فبقي في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة واحدة لتتراكم الضغوطات على مديره الفني بريندان رودجرز.