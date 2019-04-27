ملخص مباراة توتنهام وويست هام 0-1 الدوري الإنجليزي

أشعل ويست هام يونايتد صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مستضيفه توتنهام الذي تكبد الهزيمة الأولى على ملعبه الجديد بنتيجة هدف دون رد ضمن المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق ميشيل أنتونيو في الدقيقة 67، ليسقط سبيرز في وقت حرج قبل مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال أمام أياكس منتصف الأسبوع، فيما حقق ويست هام انتصاره الأول بعد غياب منذ أربع مراحل.

بهذه الخسارة، استمر توتنهام في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، فيما ارتفع رصيد ويست هام إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر، بانتظار باقي لقاءات المرحلة وأبرزها مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي الأحد.