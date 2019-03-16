ملخص مباراة سوانزي ومانشستر سيتي 2-3 كأس الاتحاد الإنجليزي
أغويرو يقود مانشستر سيتي لفوز صعب
تمكن مانشستر سيتي بشق الأنفس من العبور إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه الثمين على مستضيفه سوانزي سيتي بنتيجة (3-2) مساء السبت، في الدور ربع النهائي.
تقدم سوانزي بهدفين عن طريق مات غريمز (30) من ركلة جزاء، وبرسانت سيلينا (29)، وكاد أن يحقق المفاجأة بإقصاء غريمه من البطولة.
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وانتظر مانشستر سيتي حتى الربع الأخير من اللقاء ليسجل 3 أهداف قاتلة بإمضاء بيرناردو سيلفا (69)، وسيرجيو أغويرو (هدفان) في الدقيقتين 78 من ركلة جزاء وهدف الفوز (88).
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