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ملخص مباراة سوانزي ومانشستر سيتي 2-3 كأس الاتحاد الإنجليزي

ملخص مباراة سوانزي ومانشستر سيتي 2-3 كأس الاتحاد الإنجليزي
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نشر 16 اذار/مارس 2019 - 22:36 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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أغويرو يقود مانشستر سيتي لفوز صعب
أغويرو يقود مانشستر سيتي لفوز صعب

تمكن مانشستر سيتي بشق الأنفس من العبور إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه الثمين على مستضيفه سوانزي سيتي بنتيجة (3-2) مساء السبت، في الدور ربع النهائي.

تقدم سوانزي بهدفين عن طريق مات غريمز (30) من ركلة جزاء، وبرسانت سيلينا (29)، وكاد أن يحقق المفاجأة بإقصاء غريمه من البطولة.

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وانتظر مانشستر سيتي حتى الربع الأخير من اللقاء ليسجل 3 أهداف قاتلة بإمضاء بيرناردو سيلفا (69)، وسيرجيو أغويرو (هدفان) في الدقيقتين 78 من ركلة جزاء وهدف الفوز (88).

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