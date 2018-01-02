ملخص مباراة سوانزي وتوتنهام 0-2 الدوري الإنجليزي

لاعبو توتنهام يحتفلون بهدف يورينتي (الثاني من اليمين)

تغلب توتنهام هوتسبير على مستضيفه سوانزي سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب بريتانيا ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدفان عن طريق فيرناندو يورينتي (12)، وديلي آلي (89).

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ورفع توتنهام رصيده بهذا الانتصار إلى 40 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس، فيما بقي رصيد سوانزي سيتي ثابتاً عند 16 نقطة في المركز العشرين والأخير.