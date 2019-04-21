ملخص مباراة كارديف وليفربول 0-2 الدوري الإنجليزي

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من غريمه مانشستر سيتي بعد فوزه المهم على مستضيفه كارديف سيتي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما لحساب المرحلة الـ 35.

جاء الهدفان عبر جورجينيو فاينالدوم بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57، وجيمس ميلنر قبل نهاية اللقاء بـ 9 دقائق من ركلة جزاء إثر خطأ على النجم محمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 88 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر ليستمر في صراعه للهرب من شبح الهبوط.