ملخص مباراة مانشستر سيتي وليستر 1-0 الدوري الإنجليزي

اقترب مانشستر سيتي أكثر من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه ليستر سيتي بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 37 وقبل الأخيرة.

ويدين السيتيزنز بهذا الانتصار للمدافع المخضرم فينسان كومباني الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في المقص العلوي الأيسر لمرمى الثعالب.

واستعاد مانشستر سيتي بالتالي صدارة الترتيب من غريمه ليفربول ورفع رصيده إلى 95 نقطة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه.

أما ليستر سيتي، فتجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز التاسع.

ويبقى مباراة أخيرة لكلٍ من مانشستر سيتي وليفربول، حيث سيواجه فريق المدرب جوسيب غوارديولا مستضيفه برايتون في مواجهة حاسمة، فيما يستضيف الريدز غريمه ولفرهامبتون العنيد في اللقاء الآخر لتحديد بطل الموسم.