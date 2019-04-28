ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 1-1 الدوري الإنجليزي

انتهى اللقاء القوي بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد لحساب المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم صاحب الضيافة عن طريق خوان ماتا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11، لكن ماركوس ألونسو ظهير البلوز استفاد من تسديدة مرتدة من الحارس دافيد دي خيا وتابعها في الشباك قبل نهاية الشوط الأول (43).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا التعادل إلى 65 نقطة في المركز الخامس مفوتاً فرصة الالتحاق برباعي المقدمة، كما رفع تشيلسي رصيده بدوره إلى 68 نقطة في المركز الرابع.