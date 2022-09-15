ملخص مباراة مانشستر يونايتد وشيريف في الدوري الأوروبي

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً مهماً على مستضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين دون رد اليوم الخميس لحساب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

افتتح الشياطين الحمر التسجيل عبر الجناح الإنجليزي جايدون سانشو بعد بداية اللقاء بـ 17 دقيقة.

وأضاف النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بـ 6 دقائق، وهو الهدف الأول للدون في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكان يونايتد قد خسر مباراة الجولة الأولى على أرضه أمام ريال سوسييداد الإسباني بهدف وحيد.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني

بهذه النتيجة، احتل يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن شيريف ثالث الترتيب.

فيما عزز سوسييداد من صدارته بفوزه على أومونيا نيقوسيا القبرصي 2-1 ليصبح رصيده 6 نقاط.