ملخص مباراة ميلان ونابولي 1-2 الدوري الإيطالي

سقط أي سي ميلان حامل اللقب على أرضه وأمام جماهيره في اللقاء المثير الذي جمعه بضيفه نابولي وبنتيجة 1-2 اليوم الأحد في قمة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

على ملعب سان سيرو، تقدم الضيوف من ركلة جزاء حملت توقيع ماتيو بوليتانو بعد 10 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وعادل الروسونيري النتيجة عن طريق الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 69.

لكن البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني كان له رأي آخر بتسجيل هدف انتصار البارتينوبي قبل 12 دقيقة على النهاية برأسية محكمة.

ميلان يتلقى الخسارة الأولى ونابولي يتصدر الترتيب

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الفريق اللومباردي عند 14 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس، علماً بأن هذه هي خسارته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات.

فيما احتل نابولي صدارة السيري آ بعدما رفع رصيده بدوره إلى 17 نقطة بفارق الأهداف عن أتالانتا ثاني الترتيب والذي تغلب بدوره على مستضيفه روما بهدفٍ دون رد.