ممثله: لاوتارو يريد مزاملة ميسي في برشلونة

كشف سيرجيو زاراتي لاعب منتخب الأرجنتين المعتزل عن قرب مواطنه لاوتارو مارتينيز من الانضمام لبرشلونة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها زاراتي الذي تم وصفه بممثل لاوتارو وكشخص مقرب منه لشبكة "سكاي سبورتس" في نسختها المكسيكية.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن لاوتارو هو الهدف الأول بالنسبة للبارسا في سوق الانتقالات القادم، رغم رغبة النادي الإسباني في الحصول على خدمات نيمار أيضاً.

وقال زاراتي: "لاوتارو في الوقت الحالي يلعب لإنتر، لكن صدقوني سيلعب في إسبانيا بكل تأكيد، هناك فرصة كبيرة لحدوث ذلك.

"إنه لاعب عظيم وليس لقدراته حدود، في النهاية هو فقط من سيقرر، لكن حقيقة وجود ليونيل ميسي في برشلونة ستجعله يذهب ويلعب بجوار الأفضل في كل الأوقات".

ورد زاراتي على خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر الذي أكد أنه يتوقع نجاح لاوتارو في أي فريق يلعب في صفوفه، ووجه كلامه له وقال: "يمكن لإنتر أن يريد ما يريده لكن من يحكم في النهاية؟ السوق، وعندما يريد عمالقة أوروبا لاعباً سيفعلون أي شيء من أجله".

وأشارت تقارير أن برشلونة لن يتوقف عند لاوتارو ونيمار، إذ سيسعى للحصول على خدمات كينغزلي كومان نجم بايرن ميونيخ بحال فشله في ضم الثنائي.

يذكر أن لاوتارو شارك مع إنتر في 31 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 16 هدفا وصنع أربعة في جميع البطولات.