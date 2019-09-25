ممثل صحافة مصر في فيفا: لست مجبراً على التصويت لصلاح

تحدث الصحافي المصري، هاني دانيال، المسؤول عن التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم عن سبب عدم اختيار نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، في المركز الأول خلال تصويته لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال دانيال في تصريحات لموقع "يلا كورة” المصري: "لا يوجد موقف شخصي بيني وبين صلاح، وتصويتي هذا العام يعبر عن قناعاتي الشخصية بأن ساديو ماني قدم موسماً رائعاً ويستحق الجائزة من وجهة نظري، نظراً لما قدمع مع ليفربول ومنتخب السنغال.

"قمت باختيار صلاح العام الماضي في المركز الأول دون أي مشكلة، وكتبت في عنوان تقرير الصحافي بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا أن نجمنا المصري تميمة الحظ وأشدت به، الأمر ليس شخصياً كما يتصوره البعض.

"قائد منتخب مصر لم يقم بالتصويت من الأساس، وأيضاً تصويت مدرب المنتخب، لماذا أتحمل شخصياً هذا الأمر؟ اختياراتي هذا العام كانت بناءً على قناعات وأرقام، وضعت مقارنات بين (ليونيل) ميسي و(كريستيانو) رونالدو و(فيرجيل) فان دايك وصلاح وماني سواء مع الأندية او المنتخب، ووجدت أن هذا هو الاختيار الأنسب".

وتواصلت ردود الأفعال حيث قامت رابطة النقاد الرياضيين المصرية برئاسة حسن خلف الله، بتقديم شكوى لقسم الإعلام في فيفا تفيد بأن دانيال الذي صوت في استفتاء أحسن لاعب في العالم، ليس مقيداً ضمن قوائم الرابطة.