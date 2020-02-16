مملكة مانشستر سيتي مهددة بالانهيار

أكد تقرير صحفي بريطاني أن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا ينذر بتفكك الفريق الصيف المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد قرر حرمان مانشستر سيتي من المشاركة، لمدة موسمين، وتغريمه 30 مليون يورو، بسبب اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقاً لصحيفة «ذا سن» البريطانية، فإن سيتي على أعتاب تداعيات هائلة بعد العقوبة القارية، على رأسها رحيل نجومه، لأن كل لاعب سيفكر كثيراً في مستقبله، ومن الصعب قبول البقاء عامين دون المشاركة في أقوى بطولة قارية للأندية في العالم.

وأشارت إلى أنه كان هناك شك كبير بشأن مستقبل لوروا ساني مع سيتي، لا سيما أن الألماني ارتبط الصيف الماضي بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.

وأوضحت أن رحيل ساني الآن باتت نسبته كبيرة، كما أن سعر النجم العائد من إصابة طويلة سيشهد انخفاضاً مقارنة بالصيف الماضي.

وقالت الصحيفة، أن رحيم ستيرلينغ أيضاً سيطرق أبواب الرحيل، كونه يحظى بإعجاب الكثيرين في أوروبا، وقد يختار الجناح الإنجليزي الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان.

ووضعت «ذا سن» كيفن دي بروينه ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم الآن، وشددت على أن جميع أندية العالم ترحب بانضمام لاعب بكفاءة النجم البلجيكي، وسيبدأ الصراع عليه عند إدراك أنه متاح في السوق.

وستكون الفرصة مواتية أمام سيرجيو أغويرو ونيكولاس أوتاميندي لتحقيق حلم قديم، سبق أن صرحا به من قبل، وهو العودة للاعتزال في الأرجنتين رفقة إنديبندينتي وريفر بلايت.

وأكدت الصحيفة أن مهمة دافيد سيلفا وكلاوديو برافو ستكون أسهل في مانشستر سيتي، لأن الثنائي سيرحل بعد انتهاء عقديهما مع النادي الإنجليزي.

وعلى مستوى الجهاز الفني، سيكون مصير المدرب بيب غوارديولا أيضاً محل شك، لا سيما أنه ارتبط مؤخراً بالانتقال لقيادة يوفنتوس.

وتزعم «ذا صن» أن غوارديولا قد يجد نفسه في طريق العودة إلى برشلونة، خاصة أن كيكي سيتيين، المدرب الجديد، لم يقدم أداءً مقنعاً حتى الآن.