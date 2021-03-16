منافسة شرسة بين ريال مدريد وسيتي لضم مينديش

يُزاحم بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ريال مدريد على صفقة مهمة خلال فترة الانتقالات الصيفية وفقاً لتقارير برتغالية.

وقالت صحيفة «ريكورد» أن سيتي يدرس ضم ظهير سبورتينغ لشبونة، نونو مينديش، المطلوب أيضاً من قبل ريال مدريد، وذلك بعد تألقه وظهوره بشكل مميز هذا الموسم مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا خلال الفترة الأخيرة.

وجدد سبورتينغ لشبونة في يناير الماضي عقد الظهير الأيسر البالغ من العمر 18 عاماً حتى 2025، ومن المنتظر أن يطلب مبلغ 35 مليون يورو للاستغناء عنه.

ويعد مينديش الذي يتطلع ريال لضمه من أجل تعزيز مركز الظهير مستقبلاً، بالنظر إلى تقدم مارسيلو (32 عاماً) في السن، لاعباً نشطاً يتميز بروح هجومية وقدرات بدنية غير عادية.