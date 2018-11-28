منافسة مرتقبة بين جوكوفيتش ونادال في بطولة مبادلة للتنس

رافاييل نادال

تتفرد النسخة الحادية عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تنطلق خلال الفترة بين 27 إلى 29 ديسمبر القادم بمزايا عدة ترشحها لتكون إحدى أقوى نسخ البطولة على الإطلاق، بعدما نجحت في احتلال مرتبة عالية على الصعيد العالمي بوصفها قبلة للاعبين العالميين الباحثين عن تدشين موسم التنس العالمي بلقب يمنحهم دافعاً قوياً في رحلة البحث عن الإنجازات.

أولى المزايا التي تتفرد بها البطولة تتمثل في مشاركة ثلاثة أبطال خطوا أسماءهم على لائحة شرف البطولة، يتقدمهم المصنف الأول على الصعيد العالمي الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي سبق له الفوز 3 مرات متتالية أعوام 2011 و2012 و2013 إلى جانب المصنف الثاني الإسباني رافاييل نادال الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب والبالغة أربعاً، حيث كان آخر عهده مع منصة التتويج عام 2016، ويسعى اللاعبان إلى تجريد الجنوب إفريقي كيفين أندرسون المصنف السادس على الصعيد العالمي بعدما اقتحم لائحة الفائزين باللقب العام الماضي في النسخة العاشرة.

إلى جانب هذا الثلاثي الذي يعتبر المرشح الأقوى للمنافسة على لقب النسخة الحادية عشرة، تبرز مشاركة النمساوي دومنيك ثيم المصنف الثامن، والروسي كاران خشانوف المصنف 11، والكوري الجنوبي هيون تشونغ المصنف 25، والذين يمتلكون فرصة المنافسة على اللقب.

وتسلط الأنظار في النسخة القادمة على الصراع المحموم بين جوكوفيتش ونادال بعدما سطرا موسماً فريداً من نوعه، جعل الصراع على صدارة تصنيف رابطة لاعبي التنس المحترفين محتدماً فيما بينهما، قبل أن يشهد أكتوبر الماضي والذي اعتبر أحد أكثر أشهر العام الحالي إثارة، تصدر النجم جوكوفيتش، مستفيداً من الإصابة التي لحقت بنادال في منطقة البطن خلال مشاركته في بطولة باريس ماسترز وهي التي اضطرت الأخير إلى التراجع لاحتلال المركز الثاني، في حين يبدو الطريق مشرعاً أمام جوكوفيتش لإنهاء العام الحالي في الصدارة، الأمر الذي سيدفعه إلى تأكيد تفوقه على منافسيه كافة، وتتويج حضوره اللافت بلقب بطولة مبادلة العالمية ومعادلة نادال في عدد مرات الفوز.

بلا شك إن تسليط الأنظار على صراع نادال وجوكوفيتش لا يلغي وجود قدرات هائلة من قبل أندرسون البالغ طوله 230 سم، وصاحب الإرسالات القوية والذي شكل فوزه بلقب بطولة مبادلة العام الماضي نقطة انطلاق رائعة له الموسم الحالي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان أندرسون قد وصل إلى منصة تتويج بطولة مبادلة العام الماضي بعد تخطيه بابلو كارينو ودومنيك ثيم وروبرتو باوتيستا، ورغم أن أندرسون حينها كان يؤكد مساعيه الجادة للمنافسة على أحد ألقاب البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، إلا أنه لم ينجح في تحقيق هذا الإنجاز خلال العام الحالي، مما دعاه إلى إبداء تخوفه من إنهاء مسيرته دون تحقيق هذا الحلم.

لائحة الشرف



1 يناير 2009 - أندي موراي

2 يناير 2010 - رافاييل نادال

3 يناير 2011 - رافاييل نادال

4 ديسمبر 2011 - نوفاك جوكوفيتش

5 ديسمبر 2012 - نوفاك جوكوفيتش

6 ديسمبر 2013 - نوفاك جوكوفيتش

7 يناير 2015 - أندي موراي

8 يناير 2016 - رافاييل نادال

9 ديسمبر 2016 - رافاييل نادال

10 ديسمبر 2017 - كيفين أندرسون