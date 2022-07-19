"منبوذ" برشلونة يقترب من ميلان

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن اقتراب النجم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط برشلونة من الانتقال إلى أي سي ميلان بطل إيطاليا هذا الصيف.

وأعلم تشافي هيرنانديز مدرب البارسا اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً بأنه لن يكون له مكان في مخططات الفريق للموسم المقبل.

ويعمل النادي الكتالوني على التخلص من النجم البوسني في أسرع وقتٍ ممكن، مما دفع ميلان للتحرك من أجل ضمه.

وما زال في عقد بيانيتش مع برشلونة موسمان آخران، وتبلغ قيمته الحالية في سوق الانتقالات وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير قرابة 9.5 مليون يورو.

يذكر أن لاعب خط الوسط المخضرم شارك مع البلاوغرانا في 30 مباراة فقط.