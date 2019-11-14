منتخبا البرازيل والأرجنتين غداً في الرياض

يشهد ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض غداً الجمعة نسخة جديدة من مباريات السوبر

كلاسيكو بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني.

ورغم كون المباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين لبدء مسيرتهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 من ناحية والاستعداد للنسخة التالية من كوبا أميركا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل.

تتسم المواجهة بين الفريقين بكثير من الإثارة والندية في ظل الأحداث التي أحاطت بمواجهتهما سوياً في كوبا أميركا 2019.

ويعود نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة للمشاركة مع المنتخب الارجنتيني في هذه المباراة بعد انتهاء عقوبة إيقافه ثلاثة أشهر التي فرضت عليه بسبب اتهامه اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول) بالفساد.

وتأتي المباراة غداً بعد أكثر قليلاً من عام واحد على فوز المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني 1-0 ودياً في مدينة جدة السعودية.

وينتظر أن تكون الزيارة الحالية لميسي إلى السعودية هي الأولى من بين زيارتين في غضون أسابيع قليلة حيث يعود ميسي لزيارة المملكة في يناير المقبل للمشاركة مع برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن الاثنين الماضي أن البطولة ستقام في السعودية على مدار المواسم الثلاثة المقبلة.

ورغم السجل القوي للمنتخب البرازيلي في مواجهاته مع التانغو في الآونة الأخيرة، يأمل المنتخب البرازيلي بشدة تحقيق الفوز غداً لا سيما وأن الفريق لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات خاضها.

كما أن مشاركة ميسي مع منتخب بلاده في مباراة الغد تبقي المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.