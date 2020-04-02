منتخب ألمانيا يخطط للتعاقد مع كلوب

يخطط المنتخب الألماني لمرحلة ما بعد يواخيم لوف، المدير الفني الحالي للفريق والذي يتواجد على رأس القيادة الفنية منذ عام 2006 على رأس الماكينات الألمانية.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية فإن الإتحاد الألماني لكرة القدم يريد تقديم عرض للمدرب المميز يورغن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول والذي يملك عقداً يمتد حتى عام 2022.

وتأتي هذه الأخبار بالتزامن مع الأنباء التي تربط لوف بتدريب منتخب أوروغواي والتي ذكرتها الصحف الألمانية وابرزها صحيفة "كيكر" الشهيرة، بعد رحيل اسطورة المنتخب كارلوس تاباريز.

ويملك كلوب سجلاً مميزاً من البطولات والأرقام مع ليفربول حالياً حيث يدرب الريدز منذ عام 2015 وقاده فنياً في 256 مباراة، حقق فيها 155 فوزاً وبطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أما لوف فقد درب المنتخب الألماني في 181 لقاء دولي، منذ عام 2006 محققاً بطولة كأس العالم عام 2014 في البرازيل.