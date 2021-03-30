منتخب الأردن يتفوق على نظيره البحريني بهدفين لهدف

حقق منتخب الأردن فوزاً ودياً على نظيره منتخب البحرين 2-1 في إطار تحضيراته لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وفرض المنتخب سيطرته المطلقة على مجريات المباراة في شوطيها حيث تمكن من إنهاء الأول بهدف بهاء فيصل، في حين وقع يزن النعيمات على الهدف الثاني خلال النصف الثاني من اللقاء، قبل أن يسجل محمد الرميحي هدف البحرين من ركلة جزاء.

يذكر أن هذه المباراة هي الثالثة للنشامى ضمن المعسكر الذي اختتم أمس في العاصمة البحرينية، في حين كان المعسكر بدأ في الإمارات حيث خاض المنتخب مباراتين هناك، تعادل في الأولى مع عُمان 0-0، وتغلب في الثانية على لبنان 1-0.

ويعتبر هذا المعسكر الأخير لمنتخب الأردن قبل استئناف مشواره في التصفيات في يونيو المقبل بنظام التجمع في الكويت.