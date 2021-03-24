منتخب الأردن يواجه نظيره اللبناني ودياً في دبي اليوم

يواجه منتخب الأردن نظيره اللبناني عند 3.45 عصر اليوم في ثاني مبارياته الودية على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه في دبي لغاية نهاية الشهر الجاري.

وقبل مباراة اليوم، تعادل النشامى مع منتخب عُمان 0-0 وبعد ذلك سيتوجه إلى المنامة للقاء البحرين يوم 30 الجاري مع اختتام المعسكر الذي يندرج ضمن محطة إعداده الأخيرة لاستئناف مشوار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ولحساب المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في يونيو المقبل في الكويت بنظام التجمع، بلقاء نيبال 7 يونيو، قبل مواجهة الكويت 11 منه، ثم أستراليا 15 من الشهر ذاته.

ويستقر المنتخب الوطني في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة

وينتظر أن يخوض النشامى ودية لبنان بصفوف أفضل من تلك خلال مواجهة عُمان، خصوصاً في ظل التحاق عدد كبير من المحترفين وآخرهم موسى التعمري وقبله أنس بني ياسين وياسين البخيت وخليل بني عطية وبهاء فيصل واحسان حداد ومحمود مرضي ويوسف الرواشدة، مع عدم اتضاح موعد وصول بهاء عبد الرحمن وعدي الصيفي من الكويت بعد في ظل قيود السفر المفروضة هناك حالياً.

وأنهى المنتخب أمس تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً للقاء وأجرى تدريباً على ملاعب الاتحاد الاماراتي، ركز خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، على العديد من الجوانب التكتيكية والبدنية مع التحاق اغلب اللاعبين المحترفين بالخارج.

وفي المقابل، سيتواصل غياب اللاعب علي علوان، الذي ما يزال يخضع للحجر الصحي، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، كما تدرب بني عطية بشكل منفرد، بإشراف الجهاز الطبي للنشامى، للتخلص من آثار الإصابة التي لحقت به مؤخراً مع فريقه بالدوري القطرين والحال ذاته انطبق على محمود مرضي الذي يعاني من كدمة تعرض لها في المباراة الماضية ومن المحتمل ان يغيب بسببها اليوم وفي المباراة القادمة أمام البحرين.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم دولي من الإمارات، وسيلعب النشامى باللون الابيض الكامل، فيما منافسه اللبناني بالأحمر.

وعلى الطرف الآخر، يستعد المنتخب اللبناني لخوض ثلاث مباريات في المجموعة الثامنة للتصفيات المزدوجة التي تستضيفها كوريا الجنوبية حزيران المقبل، وهي مع «السيريلانكي» و«الكازاخستاني» و«الكوري الجنوبي».

ويحتل «منتخب الأرز» المركز الثالث بثمان نقاط، بعد تركمانستان (9)، وكوريا الجنوبية (8)، وقبل كوريا الشمالية (8)، وسريلانكا (0)، وفقد حظوظه بالتأهل إلى المونديال، ويسعى لخطف بطاقة التأهل لكأس آسيا.

ويضم المنتخب اللبناني 24 لاعباً، هم: حسن معتوق، نصار نصار، حسن شعيتو، كريم درويش، نادر مطر، حسن شعيتو، محمد حيدر، نور منصور، حسين زين، حسين منذر، مهدي خليل من العهد، علي ضاهر، عباس عاصي، يوسف بركات، ماهر صبرا وعبدالله عيش، مصطفى مطر، نادر مروش، باسل جرادي، محمد قدوح، ماجد عثمان، هلال الحلوة، محمد علي دهيني، وجورج فيليكس ملكي.

ولم يتسنَ لمحترفين روبير ملكي وجوان العمري وربيع عطايا وقاسم زين، الحضور إلى دبي بسبب إجراءات الحجر التي ستُفرض عليهم بعد العودة إلى فرقهم تباعاً في قطر واليابان وماليزيا والكويت.