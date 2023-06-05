منتخب السعودية تحت 23 عاماً يتفوق على فرنسا في دورة ودية

حقق منتخب السعودية تحت 23 عاماً فوزاً عسيراً على مستضيفه المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما في زمن المباراة الأصلي التي جمعتهما على ملعب لاتر دي تينيغي مساء الاثنين في بطولة موريس ريفيلو الدولية المعروفة سابقاً باسم دورة تولون.

وسيواجه شباب الأخضر منتخب فنزويلا يوم الخميس القادم في الجولة الثانية من البطولة التي يشارك فيها استعداداً للتصفيات الآسيوية التي ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن المباراة الأولى في البطولة شهدت تفوق منتخب كوستاريكا على نظيره الفنزويلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 في زمن اللقاء الأصلي.

ويشارك في البطولة أيضاً منتخبات تحت 23 عاماً لقطر وأستراليا والمكسيك وتوغو واليابان والمغرب وساحل العاج وباناما.