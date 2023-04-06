منتخب السعودية يعرض 100 مليون جنيه على مورينيو

البوابة - أشارت تقارير إعلامية إلى تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بعرضٍ غير مسبوق للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما للإشراف على منتخب السعودية الأول.

ويتطلع السعوديون لاستقطاب مدرب ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان السابق لتولي المهمة مقابل أجر سنوي يتجاوز الـ 50 مليون جنيه استرليني في عقد لمدة موسمين.

وسيكون إمكان المدير الفني المخضرم إنهاء العقد بعد نهاية أول موسم، أو الموافقة على التمديد حتى عام 2026 وفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.

ويرتبط البرتغالي حالياً باتفاق مع روما يمتد حتى صيف عام 2024، إلا أن المدرب ألمح مؤخراً لإمكانية رحيله بعد نهاية الموسم الجاري في ظل اهتمام تشيلسي بخدماته.

يذكر أن الفرنسي هيرفي رينارد غادر منصبه على رأس الجهاز الفني لمنتخب السعودية الشهر الماضي للإشراف على منتخب بلاده للسيدات.